Lengyelországba érkezett Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, amerikai útjáról hazafelé tartva Lengyelországba érkezett, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytat megbeszéléseket.

A lengyel TVP Info televízió beszámolója szerint az ukrán államfő repülőgépe Lublinban szállt le, érkezését élőben közvetítették.

Ez Zelenszkij első lengyelországi látogatása azóta, hogy feszültség alakult ki Kijev és Varsó között, miután egy ukrán katonai alakulat az UPA hőseinek nevét vette fel. A két ország kapcsolatát ez a döntés jelentősen megterhelte.

Kárpátalja.ma

Forrás: rbc.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, AFP

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →