A lengyel elnök megfosztaná Volodimir Zelenszkijt a Fehér Sas Rendtől

Éles bírálatot fogalmazott meg Ukrajnával szemben a lengyel államfő, aki szerint Kijevnek egyértelműbben kellene szembenéznie történelmének vitatott fejezeteivel, ha közeledni kíván az európai integrációhoz.

Karol Nawrocki pénteki videóüzenetében bejelentette, hogy kezdeményezi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfosztását a Fehér Sas Rendtől, miután az ukrán fegyveres erők egyik alakulatának az „UPA Hősei” nevet adták. A döntést azzal indokolta, hogy a kitüntetés a lengyel állam legmagasabb elismerése, amely a lengyel nemzet alapvető értékeinek tiszteletben tartását is feltételezi.

A lengyel államfő hangsúlyozta: lépése nem az ukrán nép ellen irányul, és nem változtat Varsó azon álláspontján, hogy továbbra is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását az orosz agresszióval szemben.

Ugyanakkor leszögezte, hogy Lengyelország nem fogadja el azoknak a történelmi szervezeteknek a dicsőítését, amelyeket a lengyel közvélemény jelentős része a második világháború idején lengyel civilek ellen elkövetett tömeges atrocitásokkal azonosít.

Beszédében arra is figyelmeztetett, hogy az európai uniós tagság nemcsak politikai és gazdasági feltételek teljesítését jelenti, hanem a totalitárius eszmék és az erőszak kultuszának elutasítását is. Szerinte az Európai Unió alapelvei minden tagjelölt országra egyaránt vonatkoznak.

A kitüntetés visszavonásáról szóló döntés hatályba lépéséhez még a lengyel kormány jóváhagyása szükséges.

Közben a lengyel miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij vélhetően nem szándékosan sértette meg Lengyelországot a névadással, ugyanakkor szerinte az ukrán fél nem tanúsított kellő érzékenységet a kérdés történelmi vonatkozásai iránt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: korábbi felvétel, Northfoto

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