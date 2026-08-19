Németország 50 millió euróval segíti a csernobili védőburkolat helyreállítását
Németország 50 millió eurót ajánl fel a Csernobili Atomerőmű megrongálódott védőburkolatának helyreállítására – közölte az ukrán energiaügyi minisztérium.
A burkolat 2025 februárjában sérült meg, amikor egy orosz csapásmérő drón az atomerőmű területén található létesítménybe csapódott. A támadás következtében tűz ütött ki, a sugárzás szintje azonban nem emelkedett.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank korábbi becslése szerint a szerkezet helyreállítása mintegy 500 millió euróba kerülhet.
Az Európai Bizottság, az Egyesült Államok és Norvégia szintén jelezte, hogy hozzájárulna a helyreállítás költségeihez.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tavaly decemberben arra figyelmeztetett, hogy a dróntámadás következtében
a negyedik reaktorblokk fölé épített védőburkolat már nem képes teljes mértékben visszatartani a radioaktív anyagokat.
A Csernobili Atomerőművet Oroszország 2022. február 24-én foglalta el, és március 31-ig tartotta megszállás alatt.
Forrás: babel.ua