Trump: méltányos egyezség köttetett Kanadával

Mindkét ország számára méltányos egyezség született Kanadával – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán, miután az Egyesült Államok egyelőre három napra felfüggesztette a Kanadával szemben korábban kilátásba helyezett általános vámemelést a végleges megállapodás aláírása érdekében.

Az elnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy kedd este telefonon beszélt a kanadai miniszterelnökkel, akivel megállapodásra jutott a kétoldalú kereskedelmet övező vitás kérdésekről.

Hozzátette, hogy a megállapodás véglegesítése zajlik, és annak eredményétől függ az, hogy az Egyesült Államok végleg eltekint-e a júliusban bejelentett vámemeléstől.

A részletek említése nélkül annyit mondott, hogy az amerikai mezőgazdasági termelők számára gyakorlatilag megszűnnek a kiviteli vámok Kanadát tekintve, és az amerikai gyártók is „el lesznek ragadtatva”.

A Kanadával szemben bejelentett 50 százalékos vámtétel washingtoni idő szerint szerdán 0 órától lépett volna életbe, ami az elnök döntése értelmében nem történt meg.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Samuel Corum–Sipa/Bloomberg/Getty Images

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