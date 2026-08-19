Forgalomkorlátozás lesz augusztus 20-án Beregszászban
Augusztus 20-án, csütörtökön ideiglenesen lezárják a gépjárműforgalmat a beregszászi Korjatovics utca egy szakaszán, a Verke-hídon végzett javítási munkálatok miatt – olvasható a Beregszászi Városi Tanács Facebook-oldalán.
A forgalomkorlátozás a Munkácsi úti körforgalomtól a Sevcsenko utcai kereszteződésig tart.
A Beregszászi Városi Tanács arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy útvonaluk megtervezésekor vegyék figyelembe a korlátozást, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
A munkálatok ideje alatt a sofőrök türelmét és megértését kérik.
Nyitókép: illusztráció
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