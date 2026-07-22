Két ukrán kislányra támadt egy nő Lengyelországban

Vádat emeltek Lengyelországban egy 26 éves nő ellen, aki a gyanú szerint ukrán származásuk miatt bántalmazott két 13 éves ukrán lányt Legnicában.

A lengyel ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a nő ellen, akit a rendőrség őrizetbe vett, majd kihallgatását követően szabadlábra helyeztek. Az eljárás idejére rendőri felügyelet alá került, megtiltották neki, hogy kapcsolatba lépjen a sértettekkel, illetve hogy felkeresse azt a játszóteret, ahol az incidens történt.

A hatóságok tájékoztatása szerint a gyanúsítottat akár hét és fél év szabadságvesztésre is ítélhetik.

A sértett lányok édesanyja korábban azt nyilatkozta, hogy a nő előbb azért szólt rá a gyerekekre, mert ukránul beszéltek, majd bántalmazta a két lányt és azt a fiút is, aki megpróbálta megvédeni őket. A nő állítólag azt mondta, azért támadt rájuk, mert ukránok.

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