A háború kezdete óta a legnagyobb kokainszállítmányt foglalták le Ukrajnában

Felszámoltak az ukrán hatóságok egy nemzetközi bűnözői csoportot, amely kemény drogokat csempészett Dél-Európából Ukrajnába – közölte szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), kiemelve, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen 4 és fél éve indított háború alatt az eddigi legnagyobb kokainszállítmányt foglalták le.

A közlés szerint a lefoglalt kokain és más kábítószerek értéke mintegy 70 millió hrivnya. Az illegális üzletből származó havi bevétel 15-20 millió hrivnyát tett ki.

Tíz személyt vettek őrizetbe Kijev, Dnyipropetrovszk és Lviv megyében. A gyanú szerint külföldről behozott kokain-, ecstasy- és egyéb pszichotrópanyag-szállítmányokat értékesítettek.

Az ügy iratai szerint a csoport ukrajnai tevékenységének koordinátora egy kijevi lakos volt. Az első házkutatássorozat során az érintetteknél mintegy 2 kilogramm kokaint, valamint más tiltott anyagokat foglaltak le. Később az elkövetők rejtekhelyein további több mint 8 kilogramm kokaint és más erős hatású szereket találtak.

A kábítószer-kereskedelemmel meggyanúsított tíz személyt akár 12 év szabadságvesztésre is ítélhetik, ha bűnösségük bebizonyosodik.

Az SZBU a letartóztatásokon felül dokumentálta három, Spanyolországban tartózkodó ukrán állampolgár érintettségét is a kábítószer-csempészútvonal megszervezésében. Kiadatásuk folyamatban van.

Forrás: MTI

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