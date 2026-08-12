Kárpátaljai siker az ukrajnai mentősök minifutball-bajnokságán

Ezüstkupával térhet haza Kárpátaljára a megyei sürgősségi egészségügyi szolgálat csapata, amely második helyen végzett a mentősök első országos minifutball-bajnokságán.

A Cserkasziban megrendezett tornán Ukrajna különböző régióiból 19 csapat vett részt.

A kárpátaljai együttes a csoportmérkőzéseken 7–0-ra győzte le Vinnyicát, 6–2-re Zsitomirt, valamint 4–0-ra Odesszát. A lembergiek elleni mérkőzést 2–1-re elveszítették, Csernyivci ellen azonban büntetőkkel 2–1-re, Cserkaszi ellen pedig 4–2-re diadalmaskodtak.

A csapat tagjai a megye több településéről, Ungvárról, Rahóról, Volócról, Irhócról (Vilhivci), Dolháról, Bruszturá­ról, Ökörmezőről és Munkácsról érkeztek.

A mentősök a pályán is bizonyították, hogy összeszokott csapatként képesek küzdeni a közös célért.

A csapatnak a kárpátaljai mentőszolgálat is gratulált bejegyzésében.

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