15 éves motoros sérült meg közlekedési balesetben az Ökörmezői járásban
Közlekedési balesetben sérült meg egy 15 éves fiú az Ökörmezői járásban, miután motorkerékpárja egy személyautóval ütközött.
A helyszínre érkező mentők mellkasi zúzódást és a bal térd sérülését állapították meg. A szükséges ellátást követően a fiút a járási kórházba szállították.
Az eset kapcsán az egészségügyi szakemberek a védősisak használatának és a közlekedési szabályok ismeretének fontosságát hangsúlyozzák.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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