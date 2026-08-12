Ingyenes étkeztetés, új iskolabuszok és óvóhelyek

Kárpátalján is zajlanak az előkészületek a szeptember 1-jei tanévkezdésre. A megyei vezetés egyik kiemelt feladata az iskolások ingyenes étkeztetésének biztosítása, az iskolabuszok felkészítése, valamint a megfelelő óvóhelyek és biztonságos tanulási körülmények megteremtése.

A megyei vezetés a helyi és regionális önkormányzatok kongresszusának meghallgatásán vett részt, ahol többek között az iskolások étkeztetéséről, biztonságos szállításáról, az étkezdék korszerűsítéséről és a pedagógusok bérezéséről egyeztettek.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója elmondta, hogy augusztus 1-jei adatok szerint a megyében 566 általános és középiskola, 583 óvoda, 18 iskola utáni oktatási intézmény, 34 inkluzív-erőforrásközpont és 13 szakképző intézmény működik.

Minden iskolás számára biztosítanák az ingyenes étkezést

Az egyik legfontosabb cél, hogy a megye valamennyi kommunális általános és középiskolájában biztosítsák az 1–11. osztályos tanulók ingyenes meleg étkeztetését. Erre Kárpátalja csaknem 400 millió hrivnya állami támogatást kapott.

Az étkeztetést az egyes intézmények lehetőségeihez igazítva szervezik meg. 315 iskola saját konyhával, 182 intézmény catering szolgáltatással, további 71 pedig kiszervezett étkeztetéssel működik majd.

A saját konyhával rendelkező intézményekben növelik a dolgozók és az ülőhelyek számát, kisebb felújításokat végeznek, valamint beszerezik a szükséges edényeket és berendezéseket. A catering- és kiszervezett étkeztetés esetében már megkezdődtek a beszerzési eljárások.

Az iskolák biztonsága is kiemelt szempont

A tanévkezdésre való felkészülés része az óvóhelyek ellenőrzése és kialakítása is. A megye oktatási intézményei jelenleg 1149 védelmi létesítményt használnak. Ezek között 778 egyszerű óvóhely, 68 sugárvédelmi óvóhely, valamint más intézményekkel kötött megállapodások alapján igénybe vett védelmi létesítmények is vannak.

A kistérségek emellett 23 új iskolabuszt kapnak a tanévkezdés előtt. Ezek közül 19-et két, speciális oktatási igényű gyermekek számára kialakított hellyel szerelnek fel.

Közben az oktatási intézmények az őszi-téli időszakra is készülnek. A munkálatok az általános és középiskolák 62,8 százalékában, összesen 356 intézményben már befejeződtek. Az óvodák esetében ez az arány 61,2 százalék, 357 intézménnyel.

Miroszlav Bileckij szerint a tanév kezdetéig még jelentős feladatok vannak hátra, ezért a megye és a közösségek a rendelkezésre álló időt a felkészülés folytatására fordítják. A cél, hogy szeptember 1-jén az intézmények megfelelő étkeztetéssel, szállítással és felkészült helyiségekkel, mindenekelőtt pedig biztonságos körülmények között fogadhassák a diákokat.

carpathia.gov.ua

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