Első lépés szociális program

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

– a családi összetételről szóló igazolás;

– személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható minőségben;

– az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról;

– kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

– gazdálkodási terv.

A szükséges űrlapok letölthetők a Facebook-oldalunkról https://www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatikaJotekonysagiAlapitvany/ vagy a honlapunkról (azon belül is a Letöltések fülnél)

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk Mihály utca 6.), Tel.: 0673124295;

Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353.

Falugazdászainknál:

Gál Ilona, Tel.: 0961700744

Molnár Ildikó, Tel.: 0673136258

Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398

Nagy Éva, Tel.: 0676567679

Nadimova Erzsébet, Tel.: 0678850482

Varga István, Tel.: 0997541324

A pályázat benyújtható: 2026. augusztus 10 – től szeptember 18., 16:00 – ig (k.e.i.).

A program támogatói:

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

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