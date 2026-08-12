Első lépés szociális program

Kárpátalja.ma Agora

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • – a családi összetételről szóló igazolás;
  • – személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható minőségben;
  • – az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról;
  • – kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;
  • – gazdálkodási terv.

A szükséges űrlapok letölthetők a Facebook-oldalunkról https://www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatikaJotekonysagiAlapitvany/ vagy a honlapunkról (azon belül is a Letöltések fülnél)

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

  • az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk Mihály utca 6.), Tel.: 0673124295;
  • Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353.

Falugazdászainknál:

  • Gál Ilona, Tel.: 0961700744
  • Molnár Ildikó, Tel.: 0673136258
  • Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
  • Nagy Éva, Tel.: 0676567679
  • Nadimova Erzsébet, Tel.: 0678850482
  • Varga István, Tel.: 0997541324
  • A pályázat benyújtható: 2026. augusztus 10 – től szeptember 18., 16:00 – ig (k.e.i.).
  • A program támogatói:

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

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