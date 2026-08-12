Zelenszkij: az ukrán erők 745 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint január és augusztus között sikeres támadó műveletet hajtottak végre az ukrán légideszant-erők és más alakulatok az Olekszandrivszki frontszakaszon.

Az államfő közlése szerint az ukrán hadművelet során jelentős veszteségeket okoztak az orosz erőknek.

Legalább 9550 orosz katona meghalt, több mint 6600 pedig megsebesült. Emellett az ukrán hadifogolycsere-alap is bővült.

Zelenszkij szerint az offenzíva eredményeként

745 négyzetkilométernyi terület került ismét ukrán ellenőrzés alá, és 26 települést szabadítottak fel Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyében.

Az ukrán elnök közölte, hogy a hadműveletet a kitűzött céloknak megfelelően hajtották végre. A művelet eredményeiről és a további lépésekről Mihajlo Drapatij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Ihor Szkibjuk vezérkari főnök, valamint Oleh Aposztol, a légideszant-erők parancsnoka számolt be az államfőnek.

Zelenszkij méltatta az ukrán katonák helytállását és bátorságát.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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