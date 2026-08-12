Vizes Eb: Kós Hubert aranyérmes 200 méteres hátúszásban

Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban szerdán a párizsi Európa-bajnokságon.

A szám olimpiai bajnoka a keddi előfutamból minden idők második legjobb eredményével, 1:52.30-as Európa-csúccsal jutott tovább, a fináléban pedig 1:53.08 perccel csapott célba.

A 23 éves Kós – aki fő számában immáron Európa-bajnoknak is mondhatja magát, amellett, hogy két világbajnoki címe is van – a magyar medencés úszóválogatott második érmét nyerte a francia fővárosban. Hétfőn a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4×200-as gyorsváltó második volt.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség – Magyar úszóválogatott

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