Újraszervezik az iskolai étkeztetést a Beregszászi kistérségben

A 2026/2027-es tanév kezdetére a Beregszászi kistérség valamennyi iskolásának étkeztetését igyekeznek megfelelően megszervezni – erről tartottak munkamegbeszélést Babják Zoltán polgármester, az oktatási intézmények vezetői, valamint az oktatási és kulturális osztály képviselői részvételével.

A megbeszélésen elhangzott, hogy a kistérségben már meghatározták az iskolai étkeztetés megszervezésének modelljeit, az iskolák pedig meghirdették a catering szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.

A Beregszászi Városi Tanács emellett 2 millió hrivnyát különített el az oktatási intézmények szükséges étkészleteinek és konyhai felszerelésének beszerzésére.

A tanévkezdés előtt több szervezési, műszaki és közegészségügyi kérdést is rendezni kell annak érdekében, hogy szeptember 1-jétől biztosított legyen a gyermekek minőségi, biztonságos és folyamatos étkeztetése.

A városvezetés célja, hogy az új tanévben a Beregszászi kistérség minden tanulója számára megfelelő körülmények között legyen elérhető az iskolai étkeztetés.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →