Erdei magány után tanulják újra az életet a szinevéri medvebocsok

Két, a Kárpátok erdeiben magára maradt medvebocsot nevelnek és rehabilitálnak a Szinyeviri Barnamedve-rehabilitációs Központban. Roma és Ánya egyelőre elkülönített kifutóban él, ahol fokozatosan szokják az új környezetet.

A két kölyköt lakott terület közelében találták meg az emberek. Egy ideig vártak, hátha előkerül az anyjuk, végül azonban a rehabilitációs központ munkatársait hívták segítségül. A bocsokat ezt követően a központba szállították.

A szakemberek elsődleges célja, hogy minél inkább megőrizzék az állatok természetes viselkedését.

A kölykök jelenleg külön kifutóban mozoghatnak, fürödhetnek és fokozatosan alkalmazkodhatnak az új körülményekhez. Legalább három hónapig maradnak elkülönítve, mivel a nagyobb medvék között egyelőre veszélyben lennének.

A Szinevéri Nemzeti Park területén működő rehabilitációs központ mintegy 12 hektárnyi erdős területen fekszik, és jelenleg több mint harminc barnamedvének ad otthont. Az állatok többsége korábban cirkuszokban, magánvadasparkokban vagy állatkertekben élt, ezért nem alkalmasak a természetbe való visszaengedésre.

A központ vezetője, Jaroszlav Bundzják szerint a fogságban felnőtt medvék nem tanulják meg az erdei élethez szükséges viselkedést. Szabadon engedve könnyen lakott területek vagy utak közelébe kerülhetnének, ami az állatok és az emberek számára egyaránt tragikus következményekkel járhat.

A medvéket naponta kétszer etetik. Egy kifejlett hím akár 18 kilogramm táplálékot is elfogyaszthat naponta, amelynek fontosabb elemei között alma, sárgarépa és kenyér is szerepel.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: Facebook/Національний природний парк „Синевир”

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →