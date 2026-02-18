Kárpátalja ma: felébredtek a szinevéri park medvéi

Bár még február van, és tart a tél, de a Szinevéri Nemzeti Természetvédelmi Park Barnamedve Rehabilitációs Központjában élő nagytestű bundások többsége már ébren van. Erről a nemzeti park számolt be február 18-án.

A központban élő barnamedvék idén hamarabb ébredtek fel a téli álmukból.

Ezt azzal magyarázzák, hogy az időjárás gyakori felmelegedése miatt az állatok csak félálomba merültek, így február második felében már kimerészkedtek a barlangjaikból. A téli álomból ébredve egyes medvék eleinte még lassúak, míg mások szinte azonnal játékossá és mozgékonnyá válnak. Az aktivitás magával hozza az étvágyat, ami jó jel, mert ez azt jelenti, hogy a barnabundások szervezete elkezd újból erőt gyűjteni.

Ebben az időszakban a medvéknek nagy szükségük van a támogatásra, amit a rehabilitációs központ dolgozói igyekeznek megadni.

A macik érdekében minden lépésüket figyelemmel tartják, és naponta fokozatosan növelik az élelemadagjukat. Táplálékukba egyre több gabonaféle, gyümölcs és más energiadús étel kerül be.

A szinevéri természetvédelmi terület a Facebook-oldalán több fotót osztott meg a medvékről, amelyek itt láthatók:

