A szélsőséges időjárás felébresztette a barnamedvéket Szinevéren

Az idei tél komoly próbatétel elé állította a szinevéri Barnamedve Rehabilitációs Központ medvéinek természetes ösztöneit. A szélsőséges hőmérsékleti ingadozások jelentősen felborították az állatok téli nyugalmi ciklusát, instabillá és természetellenessé téve életmódjukat. Erről a Szinevéri Nemzeti Park számolt be a közösségi oldalán.

A közleményben kiemelik, hogy a januári hideghullám idején, amikor a hőmérséklet elérte a -20 °C-ot, a menhely 15 lakója vonult téli álomra. A hideg természetes jelzésként hatott az állatok szervezetére, jelezve a pihenőidő kezdetét.

Az ezt követő hirtelen enyhülés azonban több medvét is felébresztett. A megszakított hibernáció komoly aggodalomra ad okot, mivel ez rendkívüli módon megterheli az állatok szervezetét. Ilyenkor a medvéknek újra és újra energiát kell fordítaniuk az élettani folyamatok lelassítására, majd ismételt beindítására.

Érdekesség viszont, hogy 14 medve pedig egyáltalán nem vonult téli álomra, és a teljes szezonban aktív maradt.

Normális körülmények között a téli pihenés 75–140 napig tart, ám idén ennek hossza különösen erősen függ az időjárás szeszélyeitől.

A központ szakemberei elmondták, hogy a gondozók továbbra is fokozott figyelemmel kísérik minden egyes mackó állapotát, jelenlegi legfontosabb feladatuk pedig az, hogy nyugalmat és megfelelő táplálkozást biztosítsanak nekik.

Kárpátalja.ma