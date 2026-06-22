Medvebocsokat mentettek meg Kárpátalján

Két barnamedvebocsot mentettek meg Kárpátalján, miután napokon át magukra hagyva, éhesen és kimerülten egy erdőben tartózkodtak.

A bocsokra egy közeli faluban élő házaspár figyelt fel, amikor az erdőből érkező panaszos hangokat hallottak. Közelebb menve két kis medvét vettek észre a fák magas ágain. Bár az állatok láthatóan legyengültek és segítségre szorultak, a házaspár tisztában volt azzal, hogy az anyamedve a közelben lehet, ezért először nem avatkoztak közbe.

A férfi a következő napokban többször visszatért a helyszínre, hogy ellenőrizze a bocsok állapotát és meggyőződjön arról, visszatért-e értük az anyjuk. Miután három nap elteltével sem jelent meg a medve, a kimerült állatokat biztonságba helyezte, majd értesítette a Szinevéri Nemzeti Park munkatársait.

A szakemberek a két medvebocsot a Szinevéri Nemzeti Természeti Park barnamedve-rehabilitációs központjába szállították, ahol megfelelő táplálékot, állatorvosi felügyeletet és gondozást kapnak. A központ hosszabb alkalmazkodási folyamat vár rájuk, mielőtt állapotuk stabilizálódik.

A természetvédők hangsúlyozzák, hogy a vadállatok közelében mindig körültekintően kell eljárni, különösen akkor, ha fiatal egyedekről van szó, hiszen az anyamedvék utódaik védelmében rendkívül veszélyessé válhatnak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →