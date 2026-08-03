Erősen kezdte az új szezont az ukrán gabonaexport

Az ukrán gabona- és hüvelyesnövény-export volumene a 2026/2027-es gazdasági év első hónapjában elérte a 2,6 millió tonnát, ami 55 százalékkal haladja meg az előző szezon azonos időszakának eredményét.

Az adatokat az Ukrán Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium tette közzé az Állami Vámszolgálat jelentésére hivatkozva.

A kivitelben továbbra is a kukorica és a búza játszotta a legnagyobb szerepet. Búzából 1,07 millió tonnát exportáltak, ami 42 százalékos növekedést jelent az előző gazdasági év első hónapjához képest.

Az árpa exportja 294 ezer tonnát tett ki, ami 10 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Rozsból ugyanakkor egyelőre nem történt kivitel.

A kukoricaexport különösen jelentős bővülést mutatott: a külföldi piacokra szállított mennyiség elérte az 1,2 millió tonnát, ami kétszerese a tavalyi szezon azonos időszakában regisztrált volumennek.

Ezzel szemben a lisztexport visszaesett. Ukrajna az új gazdasági év első hónapjában mindössze 1,7 ezer tonna lisztet exportált, ami 50 százalékkal kevesebb az előző szezon azonos időszakához viszonyítva.

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