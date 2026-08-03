Augusztustól 30 százalékkal emeli a teherszállítási díjakat az Ukrzaliznicja

Az Ukrán Vasúttársaság (Ukrzaliznicja) augusztus 1-jétől 30 százalékkal emeli a vasúti teherszállítás tarifáit. Az erről szóló rendeletet az Ukrajna Helyreállítási, Infrastrukturális és Közlekedési Minisztériuma július 31-én teszi közzé – közölte a vállalat sajtószolgálata.

A társaság tájékoztatása szerint a dokumentum valamennyi, jogszabályban előírt egyeztetési eljáráson átesett, majd azt az Ukrán Igazságügyi Minisztérium is bejegyezte.

Az új szabályozás nemcsak a teherszállítási díjak 30 százalékos indexálását írja elő, hanem egységesíti az üres vasúti kocsik szállításának tarifáit is. Korábban ezek a díjak attól függtek, hogy az adott vagonban korábban milyen árut szállítottak, jóllehet ennek nem volt közvetlen kapcsolata a szállítás tényleges költségeivel.

Az Ukrzaliznicja emlékeztetett arra, hogy a teherszállítási tarifákat legutóbb 2022-ben módosították. A vállalat számításai szerint az elmúlt években elhalasztott díjemelések több mint 100 milliárd hrivnya gazdasági előnyt biztosítottak a fuvaroztatók számára. Az eredetileg 2026. január 1-jére tervezett indexálást is csak az év második felére halasztották.

A vállalat azt is közölte, hogy a tarifák emelésének második szakasza 2027. január 1-jén lép életbe, amikor további 15 százalékkal nőnek majd a teherszállítási díjak.

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