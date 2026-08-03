Akár 39 fokos hőség is várható Kárpátalján

A hét folyamán továbbra is meleg, helyenként kifejezetten forró időjárás várható Kárpátalján. A nappali hőmérséklet több napon is elérheti a 39 °C-ot, a hét második felében pedig rövid ideig tartó esőkre és zivatarokra is számítani lehet.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint kedden, augusztus 4-én kevés felhőre és csapadékmentes időre van kilátás. Éjszaka 16–21 °C, napközben 33–38 °C között alakul a hőmérséklet. A hegyvidéken éjszaka helyenként 13 °C-ig csökkenhet, nappal pedig 25–30 °C várható.

Szerdán, augusztus 5-én többnyire derült, illetve gyengén felhős idő lesz. Éjszaka nem várható csapadék, napközben azonban a megye keleti részén helyenként rövid ideig tartó záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Zivatarok idején a széllökések sebessége elérheti a 15–20 m/s-ot. A nappali hőmérséklet 34–39 °C között alakul, a hegyekben 26–31 °C várható.

Az előrejelzés szerint csütörtökön, augusztus 6-án éjszaka nem várható csapadék, napközben azonban helyenként rövid ideig tartó eső fordulhat elő. A nappali hőmérséklet 34–39 °C között alakul, a hegyvidéken 26–31 °C várható.

Pénteken, augusztus 7-én éjszaka szintén száraz idő várható, napközben viszont rövid ideig tartó esőkre, helyenként jelentősebb csapadékra lehet számítani. Napközben 31–36 °C, a hegyekben 23–28 °C között alakul a hőmérséklet.

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