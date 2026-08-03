Felhasználók szerint leállt a Rezerv+ alkalmazás

A felhasználók beszámolói szerint technikai hiba lépett fel a Rezerv+ alkalmazás működésében, amely jelenleg nem tölthető be, így a szolgáltatás átmenetileg elérhetetlenné vált.

A fennakadás miatt az illetékesek azt javasolják az állampolgároknak, hogy szükség esetére tartsák maguknál papíralapú okmányaikat, amennyiben azok bemutatására sor kerülhet.

A hiba okáról és a szolgáltatás helyreállításának várható időpontjáról egyelőre nem tettek közzé hivatalos tájékoztatást.

Amint újabb információk érkeznek, frissítjük cikkünket.

Kárpátalja.ma/Ungvar.Info

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →