Több mint kétszáz méhcsalád pusztult el Ternopil megyében a szakszerűtlen permetezés miatt

Több mint 200 méhcsalád pusztult el Ternopil megyében a mezőgazdasági területek növényvédő szerekkel történő, feltehetően szabálytalan kezelése következtében. Az eset Zbarazs városa, valamint a közeli Liszki és Zarubinci települések környékén történt – számolt be a Zaxid.net.

A méhészek már bejelentést tettek a rendőrségen és a helyi önkormányzatnál a tömeges méhpusztulás miatt. Mivel a permetezés óta mindössze néhány nap telt el, a szakemberek szerint az érintett gazdák száma még növekedhet, hiszen nem minden károsult jelentkezett eddig az illetékes hatóságoknál.

Roman Polikrovszkij, Zbarazs polgármestere elmondta, hogy a rendelkezésre álló információk alapján a földeket valószínűleg a technológiai előírások megsértésével kezelték, ráadásul olyan időszakban, amikor a méhek aktívan gyűjtötték a nektárt.

A településvezető szerint a helyi hatóságok már azonosították azt a mezőgazdasági vállalatot, amely megsérthette az előírásokat. A cég nevét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, mivel jelenleg tárgyalások folynak a vezetőséggel a károk önkéntes megtérítéséről, bírósági eljárás nélkül.

A városi tanács előzetes becslései szerint az elpusztult méhcsaládok után fizetendő kártérítés összege meghaladhatja a 600 ezer hrivnyát.

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