Légitámadás érte Zaporizzsja megyét

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Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg hétfőre virradó légitámadása következtében. Ezen kívül lakóházak és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Egy 77 éves férfi meghalt, egy 85 éves nő pedig megsebesült a Zaporizzsja megyei Novotrojicke településen az orosz hadsereg hajnali légitámadása következtében – jelentette a Telegramon Ivan Fedorov katonai kormányzó, aki arról is beszámolt, hogy az irányított légibombákkal végrehajtott csapások családi házakat rongáltak meg.

A megyevezető tájékoztatása szerint az orosz hadsereg vasárnap is bombázta Zaporizzsját és környékét, egy ember meghalt, 37-en pedig megsebesültek a támadások következtében.

Nyitókép: illusztráció

MTI

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