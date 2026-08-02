Három napra szünetel a gázszolgáltatás 17 kárpátaljai településen

Augusztus 11-én reggel 7 órától várhatóan 72 órára felfüggesztik a gázszolgáltatást Kárpátalja Beregszászi járásának 17 településén, a Péterfalvai és a Királyházi kistérségekben. A leállásra azért van szükség, mert a Tisza felett átívelő gázvezetéket egy új tartószerkezetre helyezik át.

A munkálatok előzménye, hogy 2026 januárjában a Tisza áradása és a hirtelen hóolvadás következtében megrongálódott a vezeték egyik tartóoszlopa, ami veszélyeztette a térség gázellátását. A mostani beruházás célja a sérült szakasz végleges kiváltása és a hálózat üzembiztonságának helyreállítása.

A háromnapos gázszünet közel 5800 előfizetőt érint a következő településeken: Tiszahetény, Tiszaszászfalu, Nevetlenfalu, Péterfalva, Tiszabökény, Csepe, Feketeardó, Szőlősgyula, Hömlőc, Forgolány, Csomafalva, Nagypalád, Fertősalmás, Batár, Akli, Aklihegy és Újakli.

A helyi önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy időben készüljenek fel a háromnapos szolgáltatáskiesésre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Пийтерфолвівська ТГ – Péterfalvai Kistérség

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →