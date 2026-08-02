Dízelkorlátozásokat vezetnek be egyes ukrajnai töltőállomásokon

Ukrajnában több töltőállomás-hálózat korlátozni kezdte az egy vásárlónak kiadható dízel mennyiségét. A delo.ua ukrán portál információi szerint az intézkedés elsősorban a főutak mentén működő kutakat érinti, ahol egy tankolás alkalmával jellemzően legfeljebb 50–100 liter gázolajat értékesítenek.

A szakértők szerint a korlátozás oka, hogy a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árak közötti különbség jelentősen csökkent, ezért a fuvarozók egy része már közvetlenül a benzinkutakon szerzi be az üzemanyagot. Emellett az ellátási láncok nehezen tudják követni a megnövekedett keresletet, miközben a dízelkészletek is szűkösek.

A hiány hátterében több tényező áll: visszaestek az Ukrajnába irányuló szállítások, szűkült a kínálat az európai piacon, a Duna alacsony vízállása akadályozza a folyami szállítást, valamint a nemzetközi piaci folyamatok is nehezítik az alternatív beszerzési források igénybevételét.

Szakértői vélemények szerint országos üzemanyaghiány vagy a dízelértékesítés teljes leállása egyelőre nem várható, ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes töltőállomásokon időszakosan kifogy a gázolaj, ezért a korlátozások a következő időszakban is fennmaradhatnak.

Kárpátalja.ma

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