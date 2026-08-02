Az erdőben éjszakázott egy eltűnt kétéves kisfiú Zsitomir megyében

Sikeresen megtalálták azt a kétéves kisfiút, aki Zsitomir megyében tűnt el, miközben családjával az Irsa folyó partján pihent. A gyermek egy éjszakát töltött az erdőben, majd másnap reggel élve és sértetlenül találtak rá.

Az eltűnésről augusztus 1-jén értesítették a rendőrséget. A család Dvoriscse település közelében tartózkodott, amikor a kisfiút szem elől tévesztették szülei. A hatóságok azonnal nagyszabású keresőakciót indítottak.

A kutatásban mintegy 240 ember vett részt, köztük rendőrök, tűzoltók, a Nemzeti Gárda katonái, önkéntesek és helyi lakosok. A mentés során szolgálati kutyát, 11 járművet és drónt is bevetettek.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint15 hektárnyi erdőt és mintegy 4 négyzetkilométernyi folyószakaszt kutattak át.

A kisfiút augusztus 2-án, kijevi idő szerint reggel 8 óra 25 perc körül találták meg az erdőben. Sérülés nélkül került elő, ezt követően átadták szüleinek, majd megfigyelésre és kivizsgálásra kórházba szállították.

A rendőrség közölte, hogy a keresőakció lezárását követően a családdal a fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrségi szakemberek is foglalkoznak.

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