17 kárpátaljai település gázellátása került veszélybe

Miután a Tisza vízszintje a hóolvadás miatt jelentősen megnövekedett, a folyó alámosta és kibillentette egy gázvezeték tartószerkezetét a Beregszászi járásban. A csővezeték sérülése esetén 17 település közel 5800 előfizetője maradhat gázellátás nélkül.

Az eset Tiszahetény (Hetinya) község közelében történt, a Péterfalvai kistérségben – adta hírül a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás a Facebookon.

A gázvezeték tartószerkezete jelentősen megdőlt, ami Tiszahetény, Tiszaszászfalu, Nevetlenfalu, Péterfalva, Tiszabökény, Csepe, Feketeardó, Szőlősgyula, Hömlőc, Forgolány, Csomafalva, Nagypalád, Fertősalmás, Batár, Akli, Aklihegy és Újakli községek gázellátását fenyegeti.

A helyszínen tartózkodó műveleti egység azon dolgozik, hogy megközelíthessék a sérült tartószerkezetet. Elsődleges feladatuk a csővezeték megfelelő rögzítése.

A veszélyeztetett zónába eső települések lakosai számára a munkálatok idejére törölték az áramszüneti ütemtervet.

A Zakarpattyaoblenerho szakemberek bevonásával próbálja biztosítani, hogy a hálózat ellenálljon a terheléseknek, amennyiben a lakosok kénytelenek lennének átállni elektromos fűtésre.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának helyi kirendeltsége és az önkormányzatok további megtörhetetlenségi pontokat és melegedőket nyitnak az érintett településeken. A lakosságnak azt javasolják, hogy lehetőség szerint álljanak készen a kályhával vagy palackozott gázzal való fűtésre.

