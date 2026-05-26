Norvégia közel 40 millió eurót biztosít Ukrajnának

Norvégia megállapodást írt alá az Európai Unióval, amelynek értelmében 425 millió norvég koronát (körülbelül 40 millió eurót) biztosít Ukrajnának decentralizált energiatermelésre, megújuló energiára, akkumulátoros tárolásra és rugalmas helyi energiarendszerekre.

Erről az Ukrinform számolt be a norvég kormány honlapjára hivatkozva.

A közleményben megjegyzik, hogy a finanszírozás erősíti Ukrajna energiaellátásának ellenálló képességét, segít felgyorsítani a helyreállítást, valamint biztosítja a kritikus szolgáltatások működését.

„Ukrajnának át kell vészelnie a közelgő telet, miközben olyan energiarendszert épít, amely kevésbé sebezhető a támadásokkal szemben” – mondta Espen Barth Eide norvég külügyminiszter.

A támogatást az EU Ukrajnára vonatkozó beruházási keretprogramján keresztül nyújtják. Ez a megállapodás további finanszírozás mozgósítását szolgálja bankok és más pénzügyi intézmények részéről.

