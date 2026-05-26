Több mint egy hektárnyi száraz növényzet égett Kárpátalján
A tűzoltók egy nap alatt négyszer oltottak nyílt terepen keletkezett tüzeket: háromszor a Huszti járásban, és egyszer a Munkácsi járásban.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége bejegyzésében kiemelte, hogy már egy enyhe széllökés is gyorsan terjesztheti a tüzet, és megfékezhetetlenné teheti a lángokat. Száraz időben a fű vagy szemét nyílt terepen történő égetése komoly veszélyt jelent.
A szakértők a biztonsági szabályok szigorú betartására szólítanak fel: égetés helyett a száraz növényzetet vagy faleveleket komposztálni kell.
