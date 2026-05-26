Megfilmesítik a Louvre tavalyi látványos ékszerrablását

Filmre viszi a párizsi Louvre múzeumában 2025 októberében történt látványos betörést Romain Gavras francia rendező. Az ékszerrablásról írt oknyomozó kötetből, amely szerdán kerül a boltokba, pedig egy dokumentumfilm is készül – közölte a Flammarion kiadó.

A Main basse sur le Louvre (Lecsapás a Louvre-ban) című könyv filmadaptációs jogait a Flammarion a nagyjátékfilmhez az Iconoclast produkciós cégnek, a dokumentumfilmhez pedig egy angol producernek adta át.

A nagyjátékfilmet a 44 éves Romain Gavras (Gonosz vörhenyesek, Tiéd a világ, Athéné), a filmrendező Costa-Gavras fia rendezi.

Szerdán megjelenő könyvükben Jean-Michel Décugis, a Le Parisien újságírója, Jérémie Pham-Le, a Le Monde tudósítója és Nicolas Torrent, a Paris Match munkatársa részletesen elmesélik, hogyan érkeztek az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek a Louvre épületének Szajna-parti oldalán, majd hogyan jutottak be egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül a múzeumba.

Miután ketten feszítővassal betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyet két tettestársuk vezetett.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.

Az óriási nemzetközi visszhangot kiváltó ékszerrablás válsághoz vezetett a világ legnagyobb múzeumában, azt sztrájkhullám, majd az igazgató, Laurence des Cars leváltása követte.

Hét hónapnyi nyomozás és a fő gyanúsítottak letartóztatása ellenére az ékszerek nem kerültek elő, sorsukat „sűrű homály fedi, egy olyan fejtörővé vált az egész, amely teljes értetlenséget okoz a nyomozók körében” – írták könyvükben az újságírók az AFP hírügynökség tudósítása szerint.

Ez a rablás azt bizonyítja, hogy „a műalkotások ellopása sok bűnöző számára ugyanolyan üzletté vált, mint bármely más” – tették hozzá.

A szerzők szerint „a pénzszállító furgonok megtámadása, és a bankrablások divatja után a bűnözői világ egy új fejőstehenet talált” a műkincsrablásban.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →