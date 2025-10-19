Fényes nappal kirabolták a párizsi Louvre múzeumot

Ékszerlopás történt vasárnap reggel a párizsi Louvre-ban, a tolvajok elmenekültek, a múzeum ezen a napon zárva marad – írja a hirado.hu.

A kiállított ékszereket 9.30 és 9.40 között lopták el az úgynevezett napóleoni gyűjteményből. A kár értékét egyelőre nem közölték.

A rendőrségi forrás szerint a tolvajok, akiknek a számát nem tudják, robogón érkeztek a múzeum épületéhez, teherlifttel mentek fel a szóban forgó terembe, és akkumulátoros láncfűrésszel dolgoztak.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Flickr