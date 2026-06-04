Élen áll a kukorica az ukrán gabonaexportban

Az idei gazdasági év első hónapjaiban mérséklődött Ukrajna gabona- és hüvelyesexportja az előző szezonhoz képest. Az Ukrán Állami Vámszolgálat adatai szerint június 3-ig összesen 37,1 millió tonna termény hagyta el az országot, ami mintegy 4 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva.

A kivitel legnagyobb részét továbbra is a kukorica adja: ebből 19,5 millió tonnát exportáltak, ami 6 százalékkal marad el az előző szezon azonos időszakának eredményétől.

A búzaexport ennél nagyobb mértékben csökkent. Az idei szezonban eddig 12,7 millió tonna búzát szállítottak külföldre, ami 15 százalékkal kevesebb a tavalyi mennyiségnél. Az árpa esetében a visszaesés még jelentősebb: az exportált 1,5 millió tonna csaknem 36 százalékos csökkenést jelent.

A rozs kivitele gyakorlatilag minimálisra zsugorodott. Míg tavaly ilyenkor még több mint tízezer tonna került külföldi piacokra, addig idén mindössze 200 tonnát exportáltak.

Csökkent a liszt exportja is: az év eddigi részében 58,1 ezer tonna lisztet értékesítettek külföldön, ami 12 százalékkal alacsonyabb az előző évi mutatónál.

A számok azt mutatják, hogy az ukrán mezőgazdasági export továbbra is jelentős szerepet játszik a külkereskedelemben, ugyanakkor a legtöbb fontos termény esetében visszaesés tapasztalható az előző szezonhoz képest.

Kárpátalja.ma

Forrás: agroportal.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →