Kezdetét vette a VI. Ung-vidéki Sporttábor Nagydobronyban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között hatodik alkalommal valósítja meg az Ung-vidéki Sporttábort Nagydobronyban. A kárpátaljai iskolások számára megrendezett tábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjában tartják.

A 10–16 éves korosztály számára meghirdetett programra 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre összesen 53 fő regisztrált.

A sportolni vágyó fiatalok Kárpátalja 10különböző településéről és 9 tanintézményből jelentkeztek:

S.sz. Település Jelentkezettek 1. Bátyú 1 2. Beregszász 3 3. Csongor 5 4. Déda 1 5. Jánosi 1 6. Mezőgecse 1 7. Munkács 9 8. Nagydobrony 24 9. Szürte 2 10. Ungvár 6 Összesen: 53

S.sz. Oktatási intézmény Jelentkezettek száma 1. Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum 2 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 2 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 4. Csongori Gimnázium 4 5. Munkácsi 3. számú Rákóczi Ferenc Középiskola 9 6. Nagyberegi Református Líceum 1 7. Nagydobrony Líceum 21 8. Nagydobronyi Református Líceum 5 9. Ungvári Dayka Gábor Líceum 8 Összesen: 53

A tábor szakmai felelőse: Hadar Bianka, a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola testnevelő tanára. Munkáját tapasztalt pedagógusok és edzők segítik:

Hadar Géza, a Csongori Gimnázium testnevelő tanára

Bara Csaba, a Nagydobronyi Református Líceum testnevelő tanára

Balog János, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Részlegének testnevelő tanára.

Az oktatók munkáját 4 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A táborozók a hét folyamán számos sportágban próbálhatják ki magukat, miközben változatos közösségi és szabadidős programokon is részt vehetnek.

A sportfoglalkozások között szerepel a labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, kézilabda és kyokushin karate, emellett társas- és logikai játékok, valamint ügyességi csapatépítő programok is színesítik a tábor mindennapjait.

A sporttábor a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésén túl kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy a különböző településekről érkező fiatalok új barátságokat kössenek, közösségi élményekkel gazdagodjanak, valamint erősítsék együttműködési készségüket és sportszerű szemléletüket.

A VI. Ung-vidéki Sporttábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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