Kezdetét vette a VI. Ung-vidéki Sporttábor Nagydobronyban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között hatodik alkalommal valósítja meg az Ung-vidéki Sporttábort Nagydobronyban. A kárpátaljai iskolások számára megrendezett tábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjában tartják.
A 10–16 éves korosztály számára meghirdetett programra 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre összesen 53 fő regisztrált.
A sportolni vágyó fiatalok Kárpátalja 10különböző településéről és 9 tanintézményből jelentkeztek:
|S.sz.
|Település
|Jelentkezettek
|1.
|Bátyú
|1
|2.
|Beregszász
|3
|3.
|Csongor
|5
|4.
|Déda
|1
|5.
|Jánosi
|1
|6.
|Mezőgecse
|1
|7.
|Munkács
|9
|8.
|Nagydobrony
|24
|9.
|Szürte
|2
|10.
|Ungvár
|6
|Összesen:
|53
|S.sz.
|Oktatási intézmény
|Jelentkezettek száma
|1.
|Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum
|2
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|2
|3.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|1
|4.
|Csongori Gimnázium
|4
|5.
|Munkácsi 3. számú Rákóczi Ferenc Középiskola
|9
|6.
|Nagyberegi Református Líceum
|1
|7.
|Nagydobrony Líceum
|21
|8.
|Nagydobronyi Református Líceum
|5
|9.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|8
|Összesen:
|53
A tábor szakmai felelőse: Hadar Bianka, a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola testnevelő tanára. Munkáját tapasztalt pedagógusok és edzők segítik:
Hadar Géza, a Csongori Gimnázium testnevelő tanára
Bara Csaba, a Nagydobronyi Református Líceum testnevelő tanára
Balog János, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Részlegének testnevelő tanára.
Az oktatók munkáját 4 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.
A táborozók a hét folyamán számos sportágban próbálhatják ki magukat, miközben változatos közösségi és szabadidős programokon is részt vehetnek.
A sportfoglalkozások között szerepel a labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, kézilabda és kyokushin karate, emellett társas- és logikai játékok, valamint ügyességi csapatépítő programok is színesítik a tábor mindennapjait.
A sporttábor a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésén túl kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy a különböző településekről érkező fiatalok új barátságokat kössenek, közösségi élményekkel gazdagodjanak, valamint erősítsék együttműködési készségüket és sportszerű szemléletüket.
A VI. Ung-vidéki Sporttábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.
Váradi Natália, programfelelős
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója