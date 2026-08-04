Kezdetét vette a VI. Ung-vidéki Sporttábor Nagydobronyban

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2026. augusztus 3-8. között hatodik alkalommal valósítja meg az Ung-vidéki Sporttábort Nagydobronyban. A kárpátaljai iskolások számára megrendezett tábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjában tartják.

A 10–16 éves korosztály számára meghirdetett programra 2026. május 8. és június 12. között lehetett jelentkezni, amelyre összesen 53 fő regisztrált.

A sportolni vágyó fiatalok Kárpátalja 10különböző településéről és 9 tanintézményből jelentkeztek:

S.sz.TelepülésJelentkezettek
1. Bátyú1
2. Beregszász3
3. Csongor5
4. Déda1
5.Jánosi1
6.Mezőgecse1
7.Munkács9
8.Nagydobrony24
9.Szürte2
10.Ungvár6
Összesen:53
S.sz.Oktatási intézményJelentkezettek száma
1.Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum2
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum2
3.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum1
4.Csongori Gimnázium4
5.Munkácsi 3. számú Rákóczi Ferenc Középiskola9
6.Nagyberegi Református Líceum1
7.Nagydobrony Líceum21
8.Nagydobronyi Református Líceum5
9.Ungvári Dayka Gábor Líceum8
Összesen:53

A tábor szakmai felelőse: Hadar Bianka, a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola testnevelő tanára. Munkáját tapasztalt pedagógusok és edzők segítik:

Hadar Géza, a Csongori Gimnázium testnevelő tanára

Bara Csaba, a Nagydobronyi Református Líceum testnevelő tanára

Balog János, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi Részlegének testnevelő tanára.

Az oktatók munkáját 4 egyetemista gyakornok és 1 egészségügyi ápoló segíti.

A táborozók a hét folyamán számos sportágban próbálhatják ki magukat, miközben változatos közösségi és szabadidős programokon is részt vehetnek.

A sportfoglalkozások között szerepel a labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, kézilabda és kyokushin karate, emellett társas- és logikai játékok, valamint ügyességi csapatépítő programok is színesítik a tábor mindennapjait.

A sporttábor a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésén túl kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy a különböző településekről érkező fiatalok új barátságokat kössenek, közösségi élményekkel gazdagodjanak, valamint erősítsék együttműködési készségüket és sportszerű szemléletüket.

A VI. Ung-vidéki Sporttábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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