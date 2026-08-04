Több mint 1500 eljárás indult közüzemi díjtartozások miatt Kárpátalján

2026 első félévében 1518 új végrehajtási eljárást indítottak Kárpátalján közüzemi díjtartozások miatt. Az adatokat augusztus 3-án tette közzé az Opendatabot.

Országos szinten hat hónap alatt 108 561 ilyen eljárást regisztráltak, a legtöbbet a távhődíj-hátralékok miatt.

A legtöbb közüzemi tartozással kapcsolatos eljárást Harkiv megyében indították (22 171), ezt Dnyipropetrovszk megye (19 636) és Mikolajiv megye (12 841) követi.

Az idei adatok szerint a tartozások 42,5 százaléka a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódik. A vízellátási díjhátralékok az ügyek 17,9 százalékát, míg a lakásfenntartási költségekkel kapcsolatos tartozások 11,7 százalékát teszik ki.

Az Opendatabot statisztikája alapján a legtöbb adós a 46–60 éves korosztályból kerül ki, ők az összes nyilvántartott tartozó 35,1 százalékát adják. A nyugdíjasok aránya 25 százalék, míg a 36–45 éveseké 24 százalék.

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