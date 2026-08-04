Nagyszőlősi katona a háború újabb áldozata
Elhunyt Rozgyalovszkij Ihnat nagyszőlősi katona – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán kedden.
Az 1990-ben született katona 2026. július 31-én hunyt el a Nemzeti Katonai Orvosi Klinikai Központ – Fő Katonai Klinikai Kórház intenzív osztályán. A közlemény szerint a védő halálát a szolgálatteljesítés közben szerzett sérülései okozták.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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