Nagyszőlősi katona a háború újabb áldozata

Nagy Nikolett Háború

Elhunyt Rozgyalovszkij Ihnat nagyszőlősi katona – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán kedden.

Az 1990-ben született katona 2026. július 31-én hunyt el a Nemzeti Katonai Orvosi Klinikai Központ – Fő Katonai Klinikai Kórház intenzív osztályán. A közlemény szerint a védő halálát a szolgálatteljesítés közben szerzett sérülései okozták.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →