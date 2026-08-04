Ukrán határőrök mentették meg egy magyar tinédzser életét a Tiszán

A Munkácsi Határőrség badalói kirendeltségének munkatársai megmentették egy 17 éves magyar állampolgár életét, akit a Tisza erős sodrása az ukrán partra sodort – adta hírül az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán augusztus 4-én.

Az ukrán határőrök magyar kollégáiktól kaptak értesítést arról, hogy egy 17 és egy 20 éves fiatal sodródik a folyón. A kereséshez szolgálati motorcsónakot vetettek be. Az egyik fiatalt sikeresen megtalálták és biztonságban a partra szállították, majd átadták a magyar hatóságoknak.

A megmentett fiú elmondása szerint 20 éves barátjával a Tisza magyarországi partján pihentek. Amikor idősebb társa fuldokolni kezdett, a segítségére sietett, azonban a sodrás őt is magával ragadta, és elsodorta.

A magyar határőrök később megtalálták a 20 éves magyar állampolgár holttestét. Az életét már nem lehetett megmenteni.

A határőrség ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy a határ menti folyók, különösen a Tisza erős sodrása, még a gyakorlott úszók számára is komoly életveszélyt jelent.

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