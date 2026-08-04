Nyugdíj munkakönyv nélkül: így igazolható a munkaviszony Ukrajnában

Ukrajnában augusztus 2-án hatályba lépett a kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény módosítása, amely megkönnyíti a munkaviszony igazolását azok számára, akik elveszítették munkakönyvüket, hiányosak az elektronikus nyilvántartások, vagy nem férnek hozzá a munkaügyi archívumokhoz.

Az új szabályozás értelmében a Nyugdíjalap (PFU) aktív szerepet vállal a hiányzó adatok felkutatásában. Korábban ez kizárólag az érintett feladata volt, mostantól azonban a hatóság saját hatáskörben is adatokat kérhet be különböző állami nyilvántartásokból – többek között az adóhatóság, a jogi személyek és egyéni vállalkozók nyilvántartásából, valamint más állami elektronikus adatbázisokból –, hogy igazolja a munkaviszonyt, a jövedelmet és a befizetett társadalombiztosítási járulékokat.

Ha az állami elektronikus rendszerek minden szükséges adatot tartalmaznak, a nyugdíj megállapításához nem lesz szükség további papíralapú igazolásokra. Ez azokra is vonatkozik, akiknek munkaügyi iratai megsemmisültek vagy ideiglenesen megszállt területeken maradtak.

Amennyiben azonban a nyugdíj megállapításához vagy újraszámításához mégis hiányoznak adatok, a Nyugdíjalap nem utasíthatja el automatikusan a kérelmet. Tájékoztatnia kell az érintettet arról, hogy milyen dokumentumok hiányoznak, hol szerezhetők be, illetve segítséget kell nyújtania azok beszerzésében.

A Nyugdíjalap a hiányzó adatokról az ügyfelet – többek között a PFU elektronikus ügyfélkapuján keresztül – is értesíti. A szükséges dokumentumokat ezt követően személyesen a területileg illetékes kirendeltségen vagy online, az elektronikus ügyfélfiókon keresztül lehet benyújtani.

Mivel igazolható a szolgálati idő?

Ha a munkakönyv elveszett, vagy nem áll rendelkezésre, a szolgálati idő az alábbi dokumentumokkal is igazolható:

a vállalatok, intézmények vagy szervezetek informatikai rendszereinek adatai alapján kiállított igazolások;

munkáltatói utasítások kivonatai;

személyi bérszámlák és bérjegyzékek;

a munkabér kifizetését igazoló banki tranzakciók;

munkáltatói igazolványok és jellemzések;

írásos munkaszerződések és azok teljesítését igazoló dokumentumok;

bármely más, a munkaviszony időtartamát igazoló irat;

a munkahely, a szolgálati hely, az oktatási intézmény vagy a levéltár által kiállított dokumentumok.

Tanúk vallomása is elegendő lehet

Amennyiben dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a szolgálati idő legalább két olyan tanú vallomásával is igazolható, akik együtt dolgoztak az érintett személlyel.

Lehetőség van továbbá bírósághoz fordulni is annak megállapítása érdekében, hogy az érintett milyen időszakban állt munkaviszonyban, illetve milyen munkát végzett. Erre különösen akkor lehet szükség, ha a munkaügyi archívumok megsemmisültek vagy ideiglenesen megszállt területen maradtak.

Akkor is beleszámíthat a szolgálati idő, ha a munkáltató nem fizetett járulékot

Az új törvény szerint bizonyos esetekben azok az időszakok is beleszámítanak a szolgálati időbe, amikor a munkáltató nem fizette meg az egységes társadalombiztosítási járulékot.

Ennek feltételei:

a munkavállaló hivatalosan, munkaszerződés vagy más jogszerű jogviszony alapján dolgozott;

a munkáltatónak hivatalosan nyilvántartott ESV-tartozása van az adott időszakra;

a munkáltató időben benyújtotta azokat a jelentéseket, amelyek igazolják, hogy a munkavállaló után legalább a minimális biztosítási járuléknak megfelelő összeget számolt el.

Mi a teendő, ha a vállalat már megszűnt?

A szakértők szerint ilyen esetben is több lehetőség áll rendelkezésre a szolgálati idő igazolására.

Elsőként érdemes felkeresni az állami levéltárat vagy a vállalat jogutódját, mivel a megszűnt cégek dokumentumait rendszerint ott őrzik. Ha ez nem vezet eredményre, tanúk vallomásával vagy más dokumentumokkal – például munkáltatói utasításokkal, személyi anyagokkal, bérfizetési bizonylatokkal vagy adóhatósági igazolásokkal – is bizonyítható a munkaviszony.

A szakértők szerint az új szabályok rugalmasabbá teszik a nyugdíjjogosultság igazolását, és nagyobb esélyt adnak arra, hogy azok se maradjanak ellátás nélkül, akiknek iratai a háború, az archívumok megsemmisülése vagy egy vállalat megszűnése miatt elvesztek.

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