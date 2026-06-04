Régiségek és kontaktlencsék akadtak fenn a vámvizsgálaton

Mozgalmas napja volt a vámtiszteknek a Csernyivci megyei Porubne ukrán–román határátkelőjén. Két esetben is illegálisan kivinni próbált értékekre bukkantak – olvasható az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának Facebook-oldalán.

Egy Ukrajnából kilépni szándékozó személygépkocsi átvizsgálása során a hatóságok olyan tárgyakat találtak a csomagtartóban, amelyek kulturális és történelmi értéket képviselhetnek. A lefoglalt tárgyak között három, a XIX. századból származó ikon, valamint több régi pénzérme volt, amelyeket a XVIII. század közepe és a XIX. század eleje között vertek.

Nem sokkal később ugyanitt egy 2004-ben született ukrán állampolgár mikrobuszával próbálta elhagyni az országot. A jármű alapos ellenőrzése során a határőrök a gépkocsiban 320 csomag kontaktlencsét, valamint egy vadonatúj Apple márkájú laptopot találtak. A dobozokat erre a célra kialakított résekbe rejtették.

A hatóságok valamennyi lefoglalt értéktárgyat és árucikket hivatalos eljárás keretében elkobozták, emellett a mikrobuszt is lefoglalták. Az ügyekkel kapcsolatban a vámhatóság munkatársai jegyzőkönyvet vettek fel, és megindították a szükséges eljárást.

Kárpátalja.ma

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