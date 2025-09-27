Antik ikont foglaltak le a határőrök Nevetlenfalunál
Egy mikrobusszal Romániába tartó ukrán állampolgárnál értékesnek tűnő szentképet fedeztek fel a határőrség munkatársai – olvasható az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztályának Facebook-oldalán.
A Szűz Máriát ábrázoló ikon, mely a vámtisztviselők gyanúja szerint kiemelt kulturális és történelmi értékkel bírhat, a jármű csomagtartójából került elő.
A tárgyat lefoglalták, és értékének megállapítása céljából vizsgálatra küldték.
Forrás: Facebook/Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztálya