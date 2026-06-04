Három évtized után megújul a Fornosra vezető út

A Munkácsi kistérségben folyó útfelújítási program keretében a napokban megkezdődtek a Fornost és Dercent összekötő út aszfaltozásának előkészítő munkálatai. A beruházás a települések közötti csaknem három kilométeres szakaszt érinti.

A kivitelezők jelenleg az útburkolat marását végzik, ezután kezdődhet meg az új aszfaltréteg lefektetése. A szóban forgó útszakasz évek óta rendkívül rossz állapotban volt, helyenként szinte járhatatlanná vált, ami jelentősen megnehezítette a fornosiak közlekedését Munkács és a környező települések irányába.

A kistérségi önkormányzat által kezdeményezett fejlesztési program keretében tavaly Dercen főutcája is teljes körű felújításon esett át. A több mint két kilométer hosszú útszakasz szintén három évtized után kapott új aszfaltburkolatot. Korábban a Munkács–Beregszász főút és Dercen közötti bekötőút korszerűsítését is elvégezték.

A városvezetés reményei szerint a mostani beruházás jelentősen javítja majd a térség közlekedési feltételeit, és megkönnyíti a helyiek mindennapi életét.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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