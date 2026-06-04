Zelenszkij: Oroszországnak felelnie kell a gyermekek elleni bűntettekért

Oroszországnak felelnie kell az ukrán gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekért – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij csütörtökön, az orosz agresszió áldozatául esett ukrán gyermekek emlékére rendezett megemlékezésen mondott beszédében, amelyet közösségi oldalain is megosztott.

„Ezen a napon mindannyiunkat érthető érzelmek fognak el: emberi érzések, fájdalom, könnyek, kétségbeesés. Mindenkiben ugyanaz a kérdés van: miért nem képes a világ még most sem megállítani ezeket a gyilkosságokat, miért folytatja ezt Oroszország, és miért növekszik minden évben a megölt gyermekek száma? Miért kell még mindig magyaráznunk azt az egyértelmű dolgot, hogy Oroszországnak végre felelősséget kell viselnie? Hány halálra van még szükség, hogy megállítsuk ezeket az őrülteket, mennyi fájdalmat és szenvedést kell még átélnie Ukrajnának, hogy a világ végre olyan legyen, amilyennek lennie kell: békés, Putyin nélküli világ. Ezek a kérdések nem retorikaiak. A világ és Európa is ismeri a válaszokat” – mondta az államfő.

Kiemelte, hogy a részvét fontos, de nem elég és az elítélő nyilatkozatok sem elegendők.

„Valódi életvédelmi intézkedésekre van szükség. Felelősségvállalásra van szükség, hogy egy gyermek sorsa és egy ország sorsa soha ne függjön attól, hogy Moszkvának van-e ballisztikus fegyvere vagy nincs” – szögezte le.

Zelenszkij kiemelte, hogy legalább 707 ukrán gyermek vesztette életét, ezrek sérültek meg, sokakat Oroszország elhurcolt, és több ezer gyermek sorsa ismeretlen.

„Mindez bizonyíték arra, hogy a világon nincs hazugabb állam, mint Oroszország, és az állítólagos, kizárólag katonai célpontok elleni csapásaik, valamint a beteg képzelet szülte háborús céljaik mind a valóságba ütköznek: egy nagyon is átlátható és világos valóságba, mégpedig abba, hogy Putyin és az orosz hadsereg gyerekgyilkos” – jelentette ki.

Az elnök szavai szerint Oroszország a gyerekeken mutatja meg az erejét, és nemcsak Ukrajnában, hanem Szíriában és Grúziában is megtette, és meg fogja tenni mindenhol, ahová bevonul vagy ahová bevonulással fenyeget.

Az Ukrinform hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában hivatalosan a háború kezdete óta mostanáig több mint hétszáz, az orosz agresszió következtében megölt gyermeket és több mint 2700 megsebesült kiskorút azonosítottak.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, t.me/V_Zelenskiy_official

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