A háború áldozatául esett gyermekekre emlékeztek Ungváron

Június 4. – az Orosz Föderáció Ukrajna ellen indított agressziójának következtében elhunyt gyermekek emléknapja.

A hivatalos adatok szerint a háború következtében eddig legalább 707 gyermek vesztette életét Ukrajnában. Az áldozatok között vannak többek között Mariupol, Bucsa, Harkiv, Kijev, Odessza, Herszon és más ukrán városok gyermekei.

A megemlékezés kárpátaljai helyszíne az ungvári skanzen volt. Az esemény keretében háborús tematikájú gyermekrajzokból nyílt kiállítás, valamint elhagyott játékokból készült installációt mutattak be.

A résztvevők egy szimbolikus emlékfára gyermekek által készített papírangyalokat helyeztek el. Az akcióban a megyei vezetés képviselői, diplomáciai testületek munkatársai, rendőrök, a Mariupoli Drámai Színház művészei, pedagógusok, diákok és civilek vettek részt.

A rendezvény a „Gyermekek hangjai” országos kezdeményezés részeként valósult meg, amelyet Olena Zelenszka indított el. A program célja, hogy emléket állítson azoknak a gyermekeknek, akik a háború következtében vesztették életüket.

A megemlékezésen Jurij Huzinec, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás helyettes vezetője hangsúlyozta: fontos megőrizni az ártatlan áldozatok emlékét, és folytatni a munkát egy békés, biztonságos jövő érdekében.

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