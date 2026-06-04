A Hezbollah elutasította a Libanon és Izrael közötti tűzszüneti megállapodást

A Hezbollah elutasítja a Libanon és Izrael között létrejött tűzszüneti megállapodás feltételeit – jelentette be csütörtökön Náim Kászem, a libanoni síita szervezet vezetője.

A libanoni televízióban közvetített nyilatkozatában Kászem úgy fogalmazott: a közzétett megállapodás valójában egy olyan forgatókönyv, amely a libanoni nép egyik részének a megsemmisítését, a többinek pedig a leigázását jelenti.

Egyúttal arra kérte a libanoni vezetést, hogy azonnal szakítsa meg Izraellel a közvetlen tárgyalásokat, amiket „nevetséges színjátéknak” és „megalázónak” nevezett.

A síita szervezet vezetője azután utasította el a tűzszünetet, hogy az amerikai külügyminisztérium szerda este bejelentette: megállapodás született Libanon és Izrael között egy tűzszünet életbe léptetéséről, amelynek feltételeként a Hezbollah által folytatott harci cselekmények leállítását és a fegyveres szervezet tagjainak kivonását jelölték meg a dél-libanoni Litáni folyó körzetéből.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh

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