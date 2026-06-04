Megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról Izrael és Libanon

Izrael és Libanon Washingtonban amerikai közvetítéssel folytatott tárgyalásokon megállapodott a két ország között korábban megkötött tűzszünet végrehajtásáról – jelentette a helyi média csütörtök reggel.

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást az Izrael és Libanon képviselői között Washingtonban megtartott negyedik tárgyalási forduló végén.

A közlemény szerint

a megállapodásnak az a feltétele, hogy a libanoni síita Hezbollah beszüntesse a harcot, és fegyveresei a Litáni folyótól északra fekvő területre vonuljanak vissza.

A felek abban is megállapodtak, hogy gyors ütemben létrehoznak úgynevezett „pilot zónákat”, vagyis „kísérleti térségeket”, ahol kizárólag a libanoni hadsereg gyakorolhat ellenőrzést, és ahonnan minden nem a libanoni államhoz tartozó fegyverest kizárnak.

A közlemény szerint emellett

Izrael és Libanon vállalta, hogy folytatja a tárgyalásokat, és három hét múlva újabb egyeztetési fordulót tartanak, ahol politikai és biztonsági kérdésekről egyeztetnek majd egy átfogó megállapodás érdekében.

A Hezbollah síita mozgalom – amely nem ismeri el Izraelt, és elutasítja az Izraellel folytatott tárgyalásokat – egyelőre nem reagált a bejelentésre. Néhány órával az amerikai közlemény közzététele után ugyanakkor két helyszínen is légiriadót rendeltek el Galileában „gyanús légi célpontok” miatt. Sérülés nem történt, az egyik esetben pedig a hadsereg szerint téves riasztásról volt szó.

A közlemény hangsúlyozta, hogy Izrael és Libanon jövőbeli kapcsolatait kizárólag a két szuverén állam kormánya határozhatja meg, és elutasított minden olyan külső vagy nem állami szereplőt, amely Libanon jövőjét „túszul ejtené”.

A tárgyalások során hosszabb távú biztonsági keretrendszerről is egyeztettek, amelynek célja Libanon és Izrael szuverenitásának, biztonságának és területi integritásának garantálása. Elítélték Irán regionális tevékenységét és az általa támogatott szervezetek működését.

Az Egyesült Államok hangsúlyozta, hogy továbbra is támogatni kívánja a libanoni hadsereget, hogy az képes legyen az ország teljes területén érvényesíteni az állami szuverenitást.

Izrael ismét hangsúlyozta, hogy biztonsága csak a Hezbollah lefegyverzésével és infrastruktúrájának felszámolásával biztosítható. Libanon ezzel szemben a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartását, a harcok teljes beszüntetését, valamint saját szuverenitásának és területi integritásának megőrzését emelte ki.

„A lényeg az, hogy Amerika, Izrael és Libanon egyaránt érdekelt abban, hogy Irán ne lehessen része ennek az egyenletnek”

– közölte Jehiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete, aki országa képviseletében részt vett a tárgyalásokon.

Forrás: hirado.hu

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