Háború: Harkivot, Szumit és Zaporizzsját is támadta az orosz hadsereg

Hárman meghaltak a Harkiv megyei Balakliját ért orosz dróncsapásokban, Szumiban tizenkettő, Zaporizzsjában pedig két ember sebesült meg az orosz hadsereg légitámadása következtében csütörtökre virradóra az eddigi adatok szerint. Több helyen lakóházak és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Három ember életét vesztette a Harkivtól mintegy száz kilométerre délkeletre fekvő Balaklija családi házas övezetét ért orosz dróncsapásokban – jelentette Vitalij Karabanov, a városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon.

Tizenkét ember megsebesült az észak-ukrajnai Szumiban, a városra néhány perc alatt 8 irányított légibombát dobtak le az orosz erők – közölte Szerhij Krivosejenko, a helyi katonai közigazgatás vezetője Telegram csatornáján. A nagyszabású légitámadás következtében megrongálódott egy bevásárlóközpont, öt üzlet, tíz többszintes épület, három családi ház és öt személygépkocsi.

MTI

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