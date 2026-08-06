Megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy quadról Ungváron

Ungváron megsérült egy 11 éves fiú, miután leesett egy quadról – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Az orvosi vizsgálat során a gyermeknél alkarcsonttörést állapítottak meg. Az elsősegélynyújtást követően a fiút édesanyja kíséretében az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A mentőszolgálat emlékeztetett arra, hogy a quad nem gyermekjáték. Az ilyen járművek vezetése megfelelő felkészültséget, védőfelszerelést és folyamatos felnőtt felügyeletet igényel. Már egy kisebb sebességnél bekövetkező esés is súlyos sérüléseket okozhat.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →