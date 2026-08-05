Személyautó és szekér ütközött az Ungvári járásban

Közlekedési baleset történt az Ungvári járásban augusztus 5-én – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Személyautóval ütközött egy lovasszekér. A baleset következtében a szekérről leesett egy 15 éves fiú, aki megsérült.

A helyszínre kiérkező mentősök a fiúnál felületes alkarsérülést állapítottak meg, ellátták, majd további kivizsgálásra kórházba szállították.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mentőszolgálat arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal vezessenek azokon az útszakaszokon, ahol lovas fogatok és más lassú járművek is közlekedhetnek.

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Nyitókép: illusztráció. Forrás: kárpátaljai mentőszolgálat

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