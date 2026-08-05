Kihalt a falu. Alig látni felnőttet az utcán. Repedezett házfalak, gazos udvarok, leláncolt kapuk. Kis kárpátaljai valóság.

Sétám alatt számolok. Arcokat, mozzanatokat idézek. Látom a kaszálni igyekvő hórihorgas bácsit. A fiút, akiért sokáig odavoltam. A nagyhangú, magányos nőt, akit az anyja temetett el. Délibábok. Szellemek.

Délután költözik némi élet az utcákra. Gyerekzsivaj tölti meg a teret. Valahogy mégis idegen a fülnek. A szemnek is idegen. A vonások alapján már nem jössz rá, ki kinek a fia-borja. Nem ismered a felmenőiket. Ukránul köszönnek, oroszul káromkodnak. Mélyhangú, kék hajú leányok, elektromos rolleren repesztő fiúk, civakodó gyerekek. Távolabb a szívemnek kedvesebb arcok, hangok is megjelennek. Ismeretlenül is ismerős fiatalok labdáznak, bringáznak. Anyanyelvemen szólalnak meg.

Később mindannyian a közeli padokra telepszenek. Magyar oldal. Ukrán oldal. Nem igazán van átmenet.

Átmenet. Fájdalmas a hiánya. Valószínűleg elkerülhetetlen volt a változás, de jó lett volna másmilyenebb. Lassabb. Fokozatosabb. Évtizedek vesztek el egy-két év alatt. Mert lassacskán lekerülnek a láncok a kapukról. Nyírni kezdik a füvet. Mások költöznek a házba. Kitöltik a keletkező űrt. A szomszédét. A rokonét. A hórihorgas bácsiét. A fiúét. Az enyémet.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma

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