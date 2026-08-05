Kilencedik alkalommal valósul meg az Ung-vidéki népzenei és néptánc tábor

Kárpátalja.ma Oktatás

A népzenei és néptánctábor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány megalakulása óta kiemelt programként működik. Kezdetben kizárólag Nagyberegen, majd később Beregszászban rendezték meg, azonban a megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően immár az Ung-vidéken is elérhető a népművészeti tehetséggondozás. A hét helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központja.

A népművészeti tábor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek a magyar népzene, néptánc és hagyományok világáról. A program célja nem csupán a gyakorlati tudás átadása, hanem a kulturális örökséggel való személyes kapcsolat kialakítása is. A zenei és mozgásos készségek fejlesztése, az autentikus népzenei és táncelemek elsajátítása, valamint a közösségi élmény kiemelt szerepet kap a tábor életében.

2026-ban a tehetséggondozó hetet 2026. augusztus 3-8. között rendezzük meg, melyre 42 diák jelentkezett, 10 településről 8 oktatási intézményből:

S.sz.Település neveJelentkezők száma
1.Beregszász6
2.Csap1
3.Gálocs1
4.Homok1
5.Kisszelmenc1
6.Nagydobrony9
7.Nagygejőc1
8.Sislóc2
9.Szürte3
10.Ungvár17
Összesen:42
S. sz.Oktatási intézményJelentkezettek száma
1.Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum2
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum1
3.Beregszászi F. Potusnyák Líceum1
4.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum2
5.Csapi Széchenyi István Líceum1
6.Nagydobronyi Líceum5
7.Nagydobronyi Református Líceum4
8.Ungvári Dayka Gábor Líceum26
Összesen:42

A hét folyamán négy főiskolai hallgató segíti a pedagógusok munkáját, akik itt töltik tábori gyakorlatukat.

A tábor oktatói csapatát az alábbi szaktanárok és népművészek alkotják:

Botos Boglárka – táborvezető, néptánctanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hegedű és néptánctanára;

Mészár Katalin – népi ének tanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola citeratanára;

Molnár István – hegedűtanár (Csipkés zenekar tagja);

Bernáth Ferenc – brácsatanár (Csipkés zenekar tagja);

Lénárt Leontyij – cimbalomtanár (Csipkés zenekar tagja);

Juhász József – nagybőgőtanár (Csipkés zenekar tagja);

Gogola Éva – kézműves foglalkozás vezető;

Kupás Gizella – szövőnő.

A tábor zárásaként bemutatót tartanak, ahol a fiatalok előadják mindazt, amit a hét folyamán megtanultak – ezzel koronázva meg a közös munkát és élményt.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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