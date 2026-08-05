Kilencedik alkalommal valósul meg az Ung-vidéki népzenei és néptánc tábor

A népzenei és néptánctábor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány megalakulása óta kiemelt programként működik. Kezdetben kizárólag Nagyberegen, majd később Beregszászban rendezték meg, azonban a megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően immár az Ung-vidéken is elérhető a népművészeti tehetséggondozás. A hét helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központja.

A népművészeti tábor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek a magyar népzene, néptánc és hagyományok világáról. A program célja nem csupán a gyakorlati tudás átadása, hanem a kulturális örökséggel való személyes kapcsolat kialakítása is. A zenei és mozgásos készségek fejlesztése, az autentikus népzenei és táncelemek elsajátítása, valamint a közösségi élmény kiemelt szerepet kap a tábor életében.

2026-ban a tehetséggondozó hetet 2026. augusztus 3-8. között rendezzük meg, melyre 42 diák jelentkezett, 10 településről 8 oktatási intézményből:

S.sz. Település neve Jelentkezők száma 1. Beregszász 6 2. Csap 1 3. Gálocs 1 4. Homok 1 5. Kisszelmenc 1 6. Nagydobrony 9 7. Nagygejőc 1 8. Sislóc 2 9. Szürte 3 10. Ungvár 17 Összesen: 42

S. sz. Oktatási intézmény Jelentkezettek száma 1. Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum 2 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 1 3. Beregszászi F. Potusnyák Líceum 1 4. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 2 5. Csapi Széchenyi István Líceum 1 6. Nagydobronyi Líceum 5 7. Nagydobronyi Református Líceum 4 8. Ungvári Dayka Gábor Líceum 26 Összesen: 42

A hét folyamán négy főiskolai hallgató segíti a pedagógusok munkáját, akik itt töltik tábori gyakorlatukat.

A tábor oktatói csapatát az alábbi szaktanárok és népművészek alkotják:

Botos Boglárka – táborvezető, néptánctanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hegedű és néptánctanára;

Mészár Katalin – népi ének tanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola citeratanára;

Molnár István – hegedűtanár (Csipkés zenekar tagja);

Bernáth Ferenc – brácsatanár (Csipkés zenekar tagja);

Lénárt Leontyij – cimbalomtanár (Csipkés zenekar tagja);

Juhász József – nagybőgőtanár (Csipkés zenekar tagja);

Gogola Éva – kézműves foglalkozás vezető;

Kupás Gizella – szövőnő.

A tábor zárásaként bemutatót tartanak, ahol a fiatalok előadják mindazt, amit a hét folyamán megtanultak – ezzel koronázva meg a közös munkát és élményt.

A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Váradi Natália, programfelelős,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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