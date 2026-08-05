Kilencedik alkalommal valósul meg az Ung-vidéki népzenei és néptánc tábor
A népzenei és néptánctábor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány megalakulása óta kiemelt programként működik. Kezdetben kizárólag Nagyberegen, majd később Beregszászban rendezték meg, azonban a megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően immár az Ung-vidéken is elérhető a népművészeti tehetséggondozás. A hét helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központja.
A népművészeti tábor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy mélyebb ismereteket szerezzenek a magyar népzene, néptánc és hagyományok világáról. A program célja nem csupán a gyakorlati tudás átadása, hanem a kulturális örökséggel való személyes kapcsolat kialakítása is. A zenei és mozgásos készségek fejlesztése, az autentikus népzenei és táncelemek elsajátítása, valamint a közösségi élmény kiemelt szerepet kap a tábor életében.
2026-ban a tehetséggondozó hetet 2026. augusztus 3-8. között rendezzük meg, melyre 42 diák jelentkezett, 10 településről 8 oktatási intézményből:
|S.sz.
|Település neve
|Jelentkezők száma
|1.
|Beregszász
|6
|2.
|Csap
|1
|3.
|Gálocs
|1
|4.
|Homok
|1
|5.
|Kisszelmenc
|1
|6.
|Nagydobrony
|9
|7.
|Nagygejőc
|1
|8.
|Sislóc
|2
|9.
|Szürte
|3
|10.
|Ungvár
|17
|Összesen:
|42
|S. sz.
|Oktatási intézmény
|Jelentkezettek száma
|1.
|Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum
|2
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|1
|3.
|Beregszászi F. Potusnyák Líceum
|1
|4.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|2
|5.
|Csapi Széchenyi István Líceum
|1
|6.
|Nagydobronyi Líceum
|5
|7.
|Nagydobronyi Református Líceum
|4
|8.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|26
|Összesen:
|42
A hét folyamán négy főiskolai hallgató segíti a pedagógusok munkáját, akik itt töltik tábori gyakorlatukat.
A tábor oktatói csapatát az alábbi szaktanárok és népművészek alkotják:
Botos Boglárka – táborvezető, néptánctanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hegedű és néptánctanára;
Mészár Katalin – népi ének tanár, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola citeratanára;
Molnár István – hegedűtanár (Csipkés zenekar tagja);
Bernáth Ferenc – brácsatanár (Csipkés zenekar tagja);
Lénárt Leontyij – cimbalomtanár (Csipkés zenekar tagja);
Juhász József – nagybőgőtanár (Csipkés zenekar tagja);
Gogola Éva – kézműves foglalkozás vezető;
Kupás Gizella – szövőnő.
A tábor zárásaként bemutatót tartanak, ahol a fiatalok előadják mindazt, amit a hét folyamán megtanultak – ezzel koronázva meg a közös munkát és élményt.
A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.
Váradi Natália, programfelelős,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója